إدارة الموانئ الإيرانية: ناقلتا النفط كانتا قادمتين من قطر والسعودية

2019/06/14 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الإدارة العامة للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، أن إحدى ناقلتي النفط المنكوبتين كانت متوجهة من السعودية إلى سنغافورة والأخرى من قطر إلى تايوان.وقال مدير إدارة الموانئ، الله داد عفيفي بور، في تصريح للصحفيين، إن النيران تم إخمادها بصورة كاملة، مؤكدا أن الوضع الآن تحت السيطرة.وأضاف، أن ناقلتي النفط […]

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