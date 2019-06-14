أهالي الأفلاج: نقص الكوادر الطبية والفنية زاد مواجعنا .. ولا مجيب

2019/06/14 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكا عددٌ من أهالي الأفلاج من النقص الحاد في الكوادر البشرية سواء "طبية أو فنية" في مستشفى المحافظة؛ ما أجبر عديداً من المراجعين على اللجوء إلى المحافظ...

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