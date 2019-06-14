الصين تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها

2019/06/14 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الصين، اليوم، الهجوم الإرهابي الذي شنّته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي- جنوبي المملكة العربية السعودية، وأسف...

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