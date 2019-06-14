الاتحاد الأوروبي: نجمع معلومات أكثر عن اتهام إيران

2019/06/14 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الاتحاد الأوروبي إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد الهجوم الذي وقع لسفينتين نفطيتين في خليج عمان.وأوردت وكالة رويترز للانباء أن الاتحاد الاوروبي كشف أنه يجمع معلومات أكثر عن الاتهامات ضد إيران فيما يتعلق بهجوم الناقلتين.

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