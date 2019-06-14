عُمان: أرسلنا سفينتي إنقاذ وطائرة استطلاع في حادثة ناقلتي النفط

2019/06/14 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وتُتابع التصعيد العسكري في اليمن «باهتمام بالغ»

أعلنت سلطنة عمان أنها أرسلت سفينتي إنقاذ تابعتين لقواتها البحرية وطائرة استطلاع بحري لسلاحها الجوي إلى المنطقة قبالة سواحلها التي استُهدفت فيها، أمس (الخميس)، ناقلتان من قبل جهة مجهولة.وذكر مركز الأمن البحري العماني، في بيان نشرته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، اليوم (الجمعة)، أن السلطنة تحركت تلبية لنداءات الاستغاثة من الناقلتين المستهدفتين، أمس، وللتنسيق مع مراكز الأمن البحري الإقليمية والدولية، بهدف المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة، فضلاً عن تسيير سلاح الجو السلطاني.ولفت المركز إلى أن «الحادثين البحريين» اللذين تعرضت لهما الناقلتان وقعا خارج المياه الإقليمية العمانية على بعد 82 و66.8 ميل بحري عن سواحل السلطنة.كانت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، قد كشفت أمس (الخميس) أن إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لأضرار، بالقرب من مضيق هرمز، كانت أبحرت من السعودية، بينما أبحرت الأخرى من الإمارات.في سياق متصل، ذكرت الصفحة الرسمية لمركز الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون العمانية على «تويتر»، نقلاً عن مصدر بوزارة الخارجية، اليوم (الجمعة)، أن عمان تتابع «باهتمام بالغ» التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن، ومنها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها في المملكة العربية السعودية.وقال التحالف الذي تقوده السعودية، ويحارب جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن، إن الهجوم الصاروخي الذي نفذه الحوثيون يوم الأربعاء، واستهدف مطار أبها في جنوب المملكة أسفر عن إصابة 26 شخصاً.كانت وكالة «رويترز» قد أوردت أنباء بإصابة ناقلة نفط بطوربيد في خليج عمان، مشيرة إلى أن شركات شحن قامت بإجلاء طاقمي ناقلتي نفط تعرضتا لحادث في خليج عمان.تجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز، عند مدخل الخليج، هو ممر مائي حيوي لتجارة النفط، حيث يمر منه نحو 40 في المائة من النفط المنقول بحراً في العالم.





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