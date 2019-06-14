2019/06/14 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، إن مصداقية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "تتضاءل يوما بعد يوم".وقال قرقاش "كل يوم تزداد إشارة وزير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرقاش: ظريف تتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم) نشر أولاً على موقع (قناة العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرقاش: ظريف تتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العربية).