حملة إعلانية يابانية تثير الجدل بسبب وسم «عنصري»

2019/06/14 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت شركة «كاو» اليابانية حملة إعلانية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في ما يخص الأعمال المنزلية، بعدما

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