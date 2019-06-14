2019/06/14 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجموعة السلامة البحرية البريطانية، الخميس، أن حادث السفن في خليج عمان وقع على بعد 45 كم من ساحل إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إصابة ناقلتي نفط بأضرار نتيجة انفجارين بخليج عمان ) نشر أولاً على موقع (العين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إصابة ناقلتي نفط بأضرار نتيجة انفجارين بخليج عمان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العين).