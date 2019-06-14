العثور على جثة مواطن «عشريني».. على شاطئ الفنطاس

2019/06/14 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منصور الشمري – القبس الإلكتروني ورد بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية بالعثور على مواطن شاب عشريني متوفي على شاطئ منطقة الفنطاس.وعلى الفور انتقل رجال مباحث الفنطاس ورجال الطب الشرعي ومسرح الجريمة إلى الموقع حيث تم تحريز الموقع ورفع البصمات منه قبل أن يتم إعطاء الأذن لرجال الطب الشرعي لرفع الجثة وفتح رجال المباحث تحقيقا …

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