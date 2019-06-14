الصافي: الانتصار على داعش لم يكن يتحقق لولا تكاتف العراقيين وتلاحمهم

2019/06/14 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة ، السيد احمد الصافي،اليوم الجمعة، في ذكرى فتوى الجهاد الكفائي ان الانتصار على داعش لم يكن يتحقق لولا تكاتف العراقيين وتلاحمهم.وقال الصافي خلال خطبة الجمعة من داخل الصحن الشريف، ان ” الفساد لا زال مستشريا بسبب ضعف اجراءات مكافحته” منتقدتا ، التكالب والتصارع على الداخلية […]

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