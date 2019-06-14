2019/06/14 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات الأسبق في المملكة عن حقيقة تأثير أزمة الخليج على ”.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفيصل يكشف حقيقة تأثير أزمة الخليج على ” هامش المناورة ” مع إيران صحيفة صدى الالكترونية.

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