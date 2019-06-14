بريطانيا تؤيد اتهام أمريكا لإيران في استهداف ناقلتي النفط

2019/06/14 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرّح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الجمعة، بأنه يدعم وجهة النظر الأمريكية التي حمّلت إيران مسؤولية الهجمات التي وقعت أمس، على ناقلتيْ نفط...

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