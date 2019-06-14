في جازان.. وفاة سيدة بعد ساعات من موت ابنها

2019/06/14 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاطف سكان قرى المخلاف شمال منطقة جازان، اليوم، مع خبر وفاة مواطن من سكان قرية أبو القعايد، لحقته والدته بعد دخولها في حالة حزن كبيرة متأثرة بوفاة ابن...

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