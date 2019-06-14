فنانة كويتية تتعرض للسطو في تركيا

2019/06/14 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت الفنانة الكويتية مها محمد، وزوجها للسطو خلال زيارتهما إلى تركيا.وقالت الفنانة الكويتية عبر مقطع فيديو على تطبيق "سناب شات"، إنها سمعت صراخًا أ...

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