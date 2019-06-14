الاستخبارات العسكرية تضبط “مفرزة كواتم” لداعش في كركوك

2019/06/14 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القاء القبض على ما تسمى بـ”مفرزة الكواتم” في محافظة كركوك.وذكرت الاستخبارات في بيان تلقت/ميديا نيوز/نسخة منه، انه بكمين محكم ووفقا لمعلومات استخباراتية دقيقه تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وبالتعاون مع سرية الواجبات الخاصة التابعة للمديرية من القاء القبض على مفرزة متخصصة باستخدام […]

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