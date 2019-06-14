2019/06/14 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، عن وجود خطة لإنشاء بناية جديدة للمتحف العراقي على مساحة من أرض مطار المثنى في جانب الكرخ من بغداد لعدم كفاية مساحته الحالية من استقبال الزوار فضلاً عن تأمين الراحة الكاملة لهم وعرض وخزن القطع الأثرية المتوفرة.ونقل بيان للوزارة عن الحمداني قوله، إنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن مجمع ثقافي عملاق وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن مجمع ثقافي عملاق وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).