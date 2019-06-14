لقطات حية .. الملاحة الجوية بمطار أبها تعمل بصورة طبيعية

2019/06/14 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدت الحركة الجوية للمسافرين داخل مطار أبها طبيعية واعتيادية، حيث نقلت "العربية" لقطات مباشرة لصالة المغادرة بالمطار، الذي استهدف اليوم بخمس طائرات "مس...

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