مجلس ديالى يطالب بالتحقيق في مصير شحنات اللحوم المسرطنة المضبوطة عند معبر سومار – مندلي

2019/06/14 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مجلس ديالى بفتح تحقيق عن مصير شحنات اللحوم المسرطنة التي ضبطت عند معبر سومار – مندلي الحدودي بين العراق وايران .وقال مصدر مطلع في مجلس ديالى :” ان لجنة الخدمات طالبت بشكل رسمي الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة مصير شحنات اللحوم المسرطنة التي ضبطت عند معبر سومار – مندلي الحدودي مع ايران والتي […]

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