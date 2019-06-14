2019/06/14 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تَقَدّم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، 3 مراكز في التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وأصبح في المركز 69.وحافظت المنتخبات...

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