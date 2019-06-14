التيار الصدري يستدعي 8 اشخاص تحوم حولهم شبهات فساد

2019/06/14 | 14:35

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بغداد اليوم- النجف

استدعى التيار الصدري، الجمعة (14 حزيران 2019)، 8 اشخاص، قال إن شبهات فساد تحوم حولهم، فيما دعاهم الى تسليم انفسهم خلال 3 أيام.

وذكرت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من الصدر، في منشور على "فيسبوك"، إنه "على المدرجة اسماؤهم ادناه، تسليم انفسهم خلال ثلاثة ايام الى لجنة الجمع والتقصي والا فهم مطرودون من التيار ولا يجوز التعامل معهم لوجود شبهات تحوم حول نزاهتهم".

واضاف، أن الاشخاص هم:

1-حسين سعيد ابو عباس2-نضير ابو جعفر3-شيخ احمد العقيلي4-شيخ محمد الكناني5-عبد ابو زهره6-ناجي المرياني7-ابو حسين المحمداوي8-شيخ احمد الفرطوسي

وتابع، أنه "خلاف ذلك سيتصدر التبرءة بحق كل من تثبت عدم ادانته في حال حضوره ومثوله للتحقيق".

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