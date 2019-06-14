2019/06/14 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني ،اليوم الجمعة ، إبرام سادس صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بضم النجم الياباني الصاعد تاكيفوسا كوبو الملقب بـ"ميسي اليابان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يتعاقد مع ميسي اليابان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يتعاقد مع ميسي اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).