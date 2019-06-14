الانبار تعلن عن انطلاق حملة امنية واسعة لتعقب تجار المخدرات شرقي الرمادي

2019/06/14 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ،الجمعة، عن انطلاق حملة واسعة النطاق لتعقب مروجي الحشيشة والحبوب المخدرة في مناطق مختلفة شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ/المعلومة/ ان ” القوات الامنية بصنوفها المختلفة شرعت بتنفيذ حملة امنية واسعة النطاق شملت مناطق قضاء الحبانية والخالدية وابو فليس وجزيرة […]

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