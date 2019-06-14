الاسدي يطالب بتخصيص مبلغ لصيانة المحطة اليابانية لزيادة الطاقة الكهربائية في العراق – فيديو

2019/06/14 | 14:42

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انتقد النائب عدنان الاسدي تردي واقع الكهرباء في العراق عموما ومحافظة المثنى على وجه الخصوص، مطالبا بتخصيص مبلغ لصيانة المحطة اليابانية لزيادة الطاقة الكهربائية.

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