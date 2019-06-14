شاهد.. الإهمال يضرب عقبة المرار بالليث ويعزل السكان ويحرمهم المياه!

2019/06/14 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد أهالي قرية ذهب شرقي محافظة الليث، مَطالبهم للجهات المختصة بضرورة صيانة عقبة المرار التي تربطهم بالمحافظة؛ متهمين الشركة المنفّذة لأعمال طريق سفوح ...

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