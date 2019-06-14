ارتفاع تكاليف التأمين على ديون السعودية وقطر ولبنان

2019/06/14 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (رويترز) – ارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على الديون السيادية للسعودية وقطر ولبنان اليوم الجمعة، بعد يوم من إصابة ناقلتي نفط في هجوم بخليج عمان.وأظهرت بيانات “آي.اتش.اس ماركت” أن تكلفة التأمين على الديون السعودية لأجل خمس سنوات زادت بمقدار نقطة أساس مقارنة مع إغلاق أمس الخميس إلى 88 نقطة أساس، بينما ارتفعت تكلفة التأمين على …

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