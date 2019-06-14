2019/06/14 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استنكر مسؤول برلماني روسي قرار الولايات المتحدة بإرسال سفينة حربية إلى خليج عمان.وقال أندريه كراسوف، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما) تعقيبا على إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن إرسال إحدى سفن الأسطول الحربي الأمريكي إلى خليج عمان، إنه لا يجوز للولايات المتحدة إدخال أي سفينة حربية إلى خليج عمان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تشجب إرسال سفينة حربية أمريكية إلى خليج عمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تشجب إرسال سفينة حربية أمريكية إلى خليج عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).