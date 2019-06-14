2019/06/14 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس ضبطت السلطات الجمركية في مركز كمرك بوابة البصرة، الجمعة، ١٣ سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة.وقالت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “السيارات ضبطت مخفية داخل حاويات حجم ٤٠ قدم خلف مواد مختلفة في محاولة لتهريبها قبل أن تقوم لجنة مشتركة بمشاركة مكافحة الجريمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تضبط ١٣ سيارة دون الموديل في البصرة وكالة خطوة برس.

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