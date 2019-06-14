روحاني: الولايات المتحدة

2019/06/14 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الاتهامات الأميركية بشأن الهجومين

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