2019/06/14 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GxaVfbEW_To

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حركة عصائب اهلِ الحق : فتوى الجهاد الكفائي انتصرت على مجرمي داعش والمشاريع التي تقف خلفهم) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حركة عصائب اهلِ الحق : فتوى الجهاد الكفائي انتصرت على مجرمي داعش والمشاريع التي تقف خلفهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).