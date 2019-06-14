2019/06/14 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7,650,736 تأشيرة حتى تاريخ 10 شوال لهذا العام،.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 7,3 مليون معتمر إلى المملكة صحيفة صدى الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 7,3 مليون معتمر إلى المملكة) نشر أولاً على موقع (صدى السعودية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 7,3 مليون معتمر إلى المملكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صدى السعودية).