تنبيهان من الأرصاد والدفاع المدني حول «طقس نجران»

2019/06/14 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومديرية الدفاع المدني بنجران، اليوم الجمعة، تنبيهين بشأن حالة الطقس والأجواء المرافقة لها بالمنطقة خلال الس...

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