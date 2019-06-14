2019/06/14 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت تقارير إيطالية، إن المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليجري، لا ينوي العودة للتدريب أو الموافقة على العروض المقدمة إليه.

و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد رحيله عن يوفنتوس.. أليجري لا ينوي العودة للتدريب قبل عام) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد رحيله عن يوفنتوس.. أليجري لا ينوي العودة للتدريب قبل عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).