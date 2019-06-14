2019/06/14 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت كل من كوريا الجنوبية وماليزيا، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي من قبل الميليشيا الحوثية الانقلابية.

حيث أدانت الحكو...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية وماليزيا تدينان الهجوم الإرهابي على مطار أبها) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الجنوبية وماليزيا تدينان الهجوم الإرهابي على مطار أبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).