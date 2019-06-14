شاهد اللحظات الاخيرة لانقاذ شاب حاول الانتحار من على جسر الجادرية

2019/06/14 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : يس عراق قال مصدر امني في شرطة النجدة ، ان دورية مرابطة للنجدة انقذت شابا حاول الانتحار مع على جسر الجادرية ببغداد.واشار المصدر الى ان الشباب هو طالب جامعي وحاول الانتحار على حد قوله بسبب ضغوطات الحياة ، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت “مقطع فيديو ” رصدته “يس عراق” لشاب يروم […]

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