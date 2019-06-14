الاستخبارات تلقي القبض على

2019/06/14 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القاء القبض على ما وصفتها بـ"مفرزة الكواتم" في محافظة كركوك، فيما اشارت الى ضبط مواد متفجرة بحوزة المفرزة.

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