تركيا تعلن قتل 3 عناصر من PKK شمالي العراق

2019/06/14 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، قتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني (PKK) ضمن عملية المخلب شمالي العراق.

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