الادعاء التركي يطلب سجن صحافيين لنشرهما مقالاً عن انهيار الليرة

2019/06/14 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلب مدعٍ تركي عقوبة السجن خمس سنوات لصحافيين يعملان مع وكالة «بلومبرغ» في تركيا، وذلك لنشرهما مقالاً في 2018 عن انهيار الليرة التركية في خضم الأزمة الاقتصادية في البلاد، حسب ما أفادت الوكالة الأميركية.وأضاف المصدر أن لائحة الاتهام التي يطالب فيها الادعاء عقوبة السجن من عامين إلى خمس سنوات، قبلتها محكمة في إسطنبول، أمس (الخميس).ووجهت للصحافيين كريم كاراكايا وفرقان يالينكليتش تهمة «الإساءة للاستقرار الاقتصادي في تركيا»، وذلك إثر شكوى تقدمت بها وكالة التعديل والمراقبة في القطاع البنكي.كان المقال المعني نشر في أغسطس (آب) 2018 عندما انهارت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، في خضم أزمة دبلوماسية مع واشنطن.وقال جون مايكلثوايت، رئيس تحرير «بلومبرغ»، «ندين الاتهام بحق صحافيينا اللذين كانت تغطيتهما منصفة وأمينة.



ونحن نقف معهما وندعمهما في هذه المحنة».ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الصحافيين في 20 سبتمبر (أيلول)، حسب «بلومبرغ».كان الرئيس التركي رجب إردوغان، انتقد بشدة في أبريل (نيسان) 2019، وسائل الإعلام الغربية التي اتهمها بتضخيم الصعوبات الاقتصادية لتركيا، مشيراً خصوصاً إلى مقال نشرته «فايننشال تايمز» حول البنك المركزي التركي.ويمر الاقتصاد التركي بظرف صعب، حيث شهد في 2019 أول ركود له منذ 10 سنوات.وبلغت نسبة التضخم 20 في المائة، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018.وتندد منظمات تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة بانتظام بحملات الاعتقال التي تطال الصحافيين، وبإقفال وسائل إعلام منذ الانقلاب الفاشل في 2016.وتحتل تركيا المرتبة الـ157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018، الذي وضعته منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية.





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