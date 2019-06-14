الاتحاد الأوروبي يدعو أميركا وإيران لعدم التصعيد

2019/06/14 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وسط تزايد التوتر بشأن اتهامات الولايات المتحدة لإيران بالمسؤولية عن هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.وقالت متحدثة باسم الاتحاد، للصحافيين، «نجمع المزيد من المعلومات ونقيم الموقف»، وأضافت: «قلنا مراراً إن المنطقة لا تحتاج لمزيد من التصعيد، لا تحتاج زعزعة الاستقرار، لا تحتاج المزيد من التوتر، وبالتالي ندعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب الاستفزازات».كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وجّه اتهامات بصورة مباشرة إلى إيران بمسؤوليتها عن الهجمات، وقال بومبيو في إفادة صحافية مقتضبة من مقر الخارجية الأميركية: «إيران مسؤولة عن الهجمات التي وقعت عند عمان، وهذا التقييم بناءً على تقييمات أجهزة الاستخبارات ونوعية السلاح المستخدم في الهجوم، ومستوى الخبرة المطلوبة لتنفيذ الهجوم والهجمات السابقة على سفن الشحن، وحقيقة أن لا أحد من الوكلاء لإيران لديه القدرة والإمكانات للقيام بعملية معقدة بهذه الدرجة، وهي الهجمات الأخيرة نفذها (الحرس الثوري الإيراني) ضد مصالح الولايات المتحدة».





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