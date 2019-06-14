الاتحاد الأوروبي متمسّك باتفاق «بريكست» المبرَم مع تيريزا ماي

2019/06/14 | 14:55

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الجمعة - 10 شوال 1440 هـ - 14 يونيو 2019 مـ

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه (أرشيف - رويترز)

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه اليوم (الجمعة) إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الذي تفاوضت عليه تيريزا ماي هو الوحيد الممكن لتنفيذ «بريكست» بصورة منظمة.وقال بارنييه في باريس: «أكرر بهدوء أن المملكة المتحدة لا تزال ترغب في مغادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الاتفاق المطروح على الطاولة هو الاتفاق الوحيد الممكن للانسحاب المنظم».



وأضاف خلال اجتماع لمجلس الشيوخ الأوروبي والإفريقي، يحضره رئيس مجلس اللوردات البريطاني وأحد أركان حزب المحافظين سابقاً نورمان فاولر: «هنا نقف، ونحن ننتظر تعيين رئيس وزراء جديد في لندن وما سيتم ابلاغنا به، هذا هو المهم».وكرر بارنييه أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان صفقة «خاسرة» لكلا الجانبين، لكن على بروكسل احترام نتيجة الاستفتاء الذي أجرته الحكومة البريطانية عام 2016 «مع الحد من العواقب، وهي كثيرة».يذكر أن رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون، أحد قادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تصدّر الجولة الأولى من التصويت لاختيار زعيم جديد لحزب المحافظين ورئيس جديد للوزراء.



وقد تعهد إخراج بريطانيا من الاتحاد في موعد أقصاه 31 أكتوبر (تشرين الأول) باتفاق أو دون اتفاق، رغم التحذيرات من عواقب اقتصادية وخيمة في الحالة الثانية.وحصل جونسون على أكثر من ضعفي الأصوات التي فاز بها أقرب منافسيه وزير الخارجية جيريمي هانت في الاقتراع الذي أجراه نواب المحافظين أمس (الخميس)، وهي المرحلة الأولى من عملية تنتهي في يوليو (تموز).





فرنسا

بريكست

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