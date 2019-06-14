الوزير الهاملي: الإمارات من أبرز الدول الفاعلة بالمؤتمرات ذات الصلة بالعمل

2019/06/14 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي الذي تستمر أعماله حتى 21 شهر يونيو(حزيران) الجاري في مدينة جنيف السويسرية بحضور فرق الحكومات وأصحاب العمل والعمال الممثلين للدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي تحتفل خلال المؤتمر بمرور مائة عام على تأسيسها.

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