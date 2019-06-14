نيمار يخضع للاستجواب لأكثر من 5 ساعات في تهمة الاغتصاب

2019/06/14 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمعت الشرطة البرازيلية لنجم منتخب بلادها وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم نيمار دا سيلفا لأكثر من خمس

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