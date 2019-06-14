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شاهد بالفيديو.. المرعيد : تم الإتفاق على إعادة إعمار مطار الموصل الدولي والجسور والمستشفيات


شاهد بالفيديو.. المرعيد : تم الإتفاق على إعادة إعمار مطار الموصل الدولي والجسور والمستشفيات
2019/06/14 | 15:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 54okHZLrDFw

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