2019/06/14 | 15:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير المجاري: ألعيداني وجه بفتح الانسدادات وسحب الامياه الآسنة من حي الحسين الحيانية #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: OIqaZV6U0Hk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير المجاري: ألعيداني وجه بفتح الانسدادات وسحب الامياه الآسنة من حي الحسين الحيانية #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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