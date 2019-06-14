2019/06/14 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة بلد الجوية أدت لنشوب حرائق في الحشائش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة بلد الجوية أدت لنشوب حرائق في الحشائش وكالة خطوة برس.

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