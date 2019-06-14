2019/06/14 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ طوة برس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وصف بانه صاحب رقم قياسي باطلاق “البالونات” في سماء العراق، وذلك ردا على الحديث الكثير عن انجازاته غير الواقعية و”الوهمية”، ما دعا بعض الكتل السياسية الى ان تتحدث علانية عن بحثها لبديل عنه.بعد مرور 9 اشهر على توليه رئاسة الحكومة، احترق البلد على كافة الأصعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة “تغلي” وسائرون يبحث عن بديل له..



هل يكمل عبد المهدي عامه الأول برئاسة الحكومة؟ وكالة خطوة برس.

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