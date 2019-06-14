2019/06/14 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير : شاكر خدر لمصلحة مشروع IMS مع ايزيدي 24 مجموعة من طلبة السادس العلمي في شنگال الذين نزحوا الى شاريا يحولون مقهى (كافيتيريا ) الى مكاناً لدورات التقوية لمواجهة التحديات التي يواجهونها في صف السادس الاعدادي والتي تحدد مصيرهم ويدرسون فيها مادة الكيمياء ..بسبب عدم حصولهم على مكان في المدارس وبعد أن طالبوا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلبة شنگال النازحين في شاريا يحولون مقهى (كافيتيريا) الى قاعة تدريسية ) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلبة شنگال النازحين في شاريا يحولون مقهى (كافيتيريا) الى قاعة تدريسية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).