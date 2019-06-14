2019/06/14 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، أن شريعة الله تعالى.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



خطبة الجمعة من المسجد الحرام صحيفة صدى الالكترونية.

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