مدير عام تربية كربلاء: تعيينات التربية تم تقسيمها الى قسمين وفق نظام جديد

2019/06/14 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام تربية محافظة كربلاء المقدسة عباس عودة عن تواصل الجهود لاعلان اسماء المتقدمين للتعيينات وفق نظام معين تم تطبيقه لأول مرة لضمان مبدأ العدالة بين المتقدمين .وقال عودة في تصريح له :” ان النظام الاول يعتمد القرعة في اظهار الاسماء وسيشمل موظف الخدمة والحارس الليلي والسائق ومراقب الروضة ، اما النظام الثاني […]

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