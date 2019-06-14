2019/06/14 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستأنف مجلس النواب جلساته يوم غد السبت 15 حزيران الحالي بالجلسة 24 من فصله التشريعي الثاني.وتتضمن الجلسة / حسب بيان للدائرة الاعلامية / القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي 1992.و القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية للانقاذ لسنة 1989.والقراءة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يستأنف جلساته غدا بالقراءة الاولى لعدد من مشاريع القوانين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يستأنف جلساته غدا بالقراءة الاولى لعدد من مشاريع القوانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).