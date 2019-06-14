إنهاء عمل مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات على جدول أعمال جلسة البرلمان السبت

2019/06/14 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق يعتزم مجلس النواب خلال جلسته المقررة غدا السبت ، التصويت على حزمة قرارات أبرزها انهاء عمل مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات بطلب من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار.ويتضمن جدول اعمال الجلسة ايضا الاستماع لتقرير حول ازمة السكن من قبل لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي الى جانب قراءات أولى لعدد […]

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